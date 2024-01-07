Обстріл Херсону: дві людини поранені, та дві травмовані

Через атаки армійців рф по Херсону в неділю ще одна жінка загинула, та ще одна була травмована. Про нових жертв російської агресії повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Увесь день у Херсоні лунають вибухи. Місто — під щільним вогнем російської армії. Одна з мішеней терористів – житловий будинок в обласному центрі. Внаслідок прямого влучання в оселю загинула херсонка, ще одна жінка – поранена. – написав Прокудін.

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Прокудін також оприлюднив жахливі фото з останнього обстрілу. На одній зі світлин під руїнами тіло жінки.

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В результаті ранкового обстрілу Херсону було поранено 62-річного чоловіка. Його було доставлено до лікарні, однак врятувати життя херсонця не вдалося. Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Трохи згодом в ОВА заявили про ще одну атаку під час якої травм зазнав ще один місцевий мешканець.

Тож загалом від ранку через атаки росіян на Херсон двоє цивільних загинули, та ще двоє травмовані.