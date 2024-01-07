Обстрел Херсона: два человека ранены, и два травмированы

Из-за атак армейцев рф по Херсону в воскресенье еще одна женщина погибла, и еще одна была травмирована. О новых жертвах российской агрессии сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Весь день в Херсоне раздаются взрывы. Город - под плотным огнем российской армии. Одна из мишеней террористов - жилой дом в областном центре. В результате прямого попадания в дом погибла херсонка, еще одна женщина - ранена. - написал Прокудин.

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Прокудин также обнародовал ужасные фото с последнего обстрела. На одной из фотографий под руинами тело женщины.

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В результате утреннего обстрела Херсона был ранен 62-летний мужчина. Он был доставлен в больницу, однако спасти жизнь херсонца не удалось. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Чуть позже в ОВА заявили о еще одной атаке во время которой травмы получил еще один местный житель.

Поэтому в целом с утра из-за атак россиян на Херсон двое гражданских погибли, и еще двое травмированы.