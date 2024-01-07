Херсонщина: росіяни поцілили у церкву в селі Садове
Київ • УНН
Російські війська обстріляли церкву в селі Садове на Херсонщині, поранивши 73-річного чоловіка.
Російські загарбники від ранку обстрілюють мешканців Херсонської області. За даними тамтешньої ОВА під прицілом окупантів опинилась церква у селі Садове. Через цю атаку постраждав місцевий. Про наслідки атаки повідомляє УНН із посиланням на дані обласної військової адміністрації.
російська армія обстріляла церкву у селі Садове. Постраждав 73-річний чоловік. … Потерпілого шпиталізували.
Деталі
Зазначається, що у травмованого херсонця лікарі діагностували вибухову травму та уламкове поранення черева. Зараз йому надається необхідна медична допомога.
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Від ранку через атаки росіян на Херсон двоє цивільних загинули, та ще двоє були травмовані. Окупанти вгатили по житловим масивам обласного центру.
Крім того, згідно з інформацією Херсонської ОВА учора ввечері російська армія вдарила з авіації по одному з населених пунктів Бериславського району. Ворожим вогнем були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Місцеві жителі не постраждали.