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Окупанти атакували Дніпро безпілотниками: пошкоджено будинок

Київ • УНН

 • 65748 перегляди

Безпілотники атакували Дніпро, є влучання у житловий будинок. Рятувальники врятували шістьох людей, включаючи дітей.

Армія рф атакувала Дніпро безпілотниками. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, є влучання у житловий будинок, передає УНН.

За словами голови ОВА, під атакою опинився будинок, де проживали 22 родини.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 6 людей, з них двоє - діти. 

За словами Лисака, дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.

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