Окупанти атакували Дніпро безпілотниками: пошкоджено будинок
Київ • УНН
Безпілотники атакували Дніпро, є влучання у житловий будинок. Рятувальники врятували шістьох людей, включаючи дітей.
Армія рф атакувала Дніпро безпілотниками. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, є влучання у житловий будинок, передає УНН.
За словами голови ОВА, під атакою опинився будинок, де проживали 22 родини.
Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 6 людей, з них двоє - діти.
За словами Лисака, дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.