Окупанти атакували Дніпро безпілотниками: пошкоджено будинок

Армія рф атакувала Дніпро безпілотниками. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, є влучання у житловий будинок, передає УНН.

За словами голови ОВА, під атакою опинився будинок, де проживали 22 родини.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів 6 людей, з них двоє - діти.

За словами Лисака, дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню.