Херсон под утро россияне атаковали дронами, пострадали двое охранников
Киев • УНН
Российская армия атаковала Херсон беспилотниками утром. Обломками сбитого БпЛА поврежден гаражный кооператив, двое охранников получили травмы и были госпитализированы.
Российские войска под утро атаковали Херсон беспилотниками, обломками сбитого дрона поврежден гаражный кооператив, двое охранников пострадали и были госпитализированы, сообщил во вторник в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Около четырех утра российская армия пыталась атаковать Херсон с БПЛА. Обломками сбитого беспилотника повреждено помещение гаражного кооператива в Центральном районе города. Пострадали двое охранников, которые находились в здании. У 49-летнего мужчины - взрывная травма и контузия, у 64-летнего - тоже самое и осколочные ранения голени
Каретой "скорой", по его словам, пострадавших госпитализировали в среднем состоянии тяжести. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.
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