Херсон під ранок росіяни атакували дронами, постраждали двоє охоронців
Київ • УНН
Російська армія атакувала Херсон безпілотниками вранці. Уламками збитого БпЛА пошкоджено гаражний кооператив, двоє охоронців отримали травми та були госпіталізовані.
Російські війська під ранок атакували Херсон безпілотниками, уламками збитого дрона пошкоджено гаражний кооператив, двоє охоронців постраждали та були госпіталізовані, повідомив у вівторок у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Близько четвертої ранку російська армія намагалася атакувати Херсон з БпЛА. Уламками збитого безпілотника пошкоджено приміщення гаражного кооперативу у Центральному районі міста. Постраждали двоє охоронців, які перебували у будівлі. У 49-річного чоловіка – вибухова травма і контузія, у 64-річного – теж саме й уламкові поранення гомілки
Каретою "швидкої", з його слів, постраждалих шпиталізували у середньому стані тяжкості. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.
На Херсонщині вночі знищили 4 "шахеди", через атаки рф двоє загиблих, серед них - дитина17.09.24, 08:49 • 24338 переглядiв