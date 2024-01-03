Харьковщина: россияне обстреляли из минометов Липцы
Киев • УНН
Российские войска обстреляли село Липцы на Харьковщине, повредив жилые дома; в Купянске в результате артиллерийского обстрела накануне был ранен мирный житель.
Российские военные обстреляли утром жителей села Липцы, что в Харьковском районе. Попали по жилым домам. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, утром 3 января российские военные осуществили минометный обстрел с. Липцы Харьковского района. Повреждены жилые дома.
Детали
Кроме того, прокуроры задокументировали последствия обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки.
По данным следователей из-за вражеских обстрелов Купянска была травмирована мирная жительница.
2 января около 22:00 оккупанты из артиллерии обстреляли г. Купянск. Купянск. Получила ранения 83-летняя женщина.
По фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начаты производства. Досудебные расследования проходят под процессуального руководства Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области.
Напомним
Накануне российские захватчики ударили ракетами по Харькову. Из-за этого обстрела ранения получили 63 человека, еще один - погиб. Кроме того, в городе повреждены 75 квартир. Они больше непригодны для проживания;
Харьковщина: россияне обстреляли из минометов Липцы
Российские войска обстреляли село Липцы на Харьковщине, повредив жилые дома; в Купянске в результате артиллерийского обстрела накануне был ранен мирный житель.
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