Харьковщина: россияне обстреляли из минометов Липцы

Российские военные обстреляли утром жителей села Липцы, что в Харьковском районе. Попали по жилым домам. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, утром 3 января российские военные осуществили минометный обстрел с. Липцы Харьковского района. Повреждены жилые дома. - сообщили в прокуратуре.

Детали

Кроме того, прокуроры задокументировали последствия обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки.

По данным следователей из-за вражеских обстрелов Купянска была травмирована мирная жительница.

2 января около 22:00 оккупанты из артиллерии обстреляли г. Купянск. Купянск. Получила ранения 83-летняя женщина. - отметили в Офисе Генпрокурора.

По фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начаты производства. Досудебные расследования проходят под процессуального руководства Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области.

Напомним

Накануне российские захватчики ударили ракетами по Харькову. Из-за этого обстрела ранения получили 63 человека, еще один - погиб. Кроме того, в городе повреждены 75 квартир. Они больше непригодны для проживания;