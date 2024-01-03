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Харківщина: росіяни обстріляли з мінометів Липці

Харківщина: росіяни обстріляли з мінометів Липці

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли село Липці на Харківщині, пошкодивши житлові будинки; у Куп'янську внаслідок артилерійського обстрілу напередодні було поранено мирного мешканця.

Російські військові обстріляли ранком мешканців села Липці, що у Харківському районі. Поцілили по житловим будинкам. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

За даними слідства, вранці 3 січня російські військові здійснили мінометний обстріл с. Липці Харківського району. Пошкоджено житлові будинки.

– повідомили у прокуратурі.
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Деталі

Крім того, прокурори задокументували наслідки обстрілів Харківщини минулої доби.

За даними слідчих через ворожі обстріли Куп’янська було травмовано мирну жительку.

2 січня близько 22:00 окупанти з артилерії обстріляли м. Купʼянськ. Отримала поранення 83-річна жінка.

– зазначили в Офісі Генпрокурора.
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За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочаті провадження. Досудові розслідування відбуваються за процесуального керівництва Дергачівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області.

Нагадаємо

Напередодні російські загарбники вдарили ракетами по Харкову. Через цей обстріл поранення зазнали 63 людини, ще одна – загинула. Крім того, в місті пошкоджені 75 квартир. Вони більше непридатні для проживання;

Тетяна Салганік

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