Харьковская область: россияне били по двум районам, повреждены гаражи и дорога

ukenru
Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
  •  105160 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
  •  118864 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
  •  126249 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы
14 октября 2024, 00:59  •  132216 просмотра

МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

Эксклюзив
Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  152684 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  175180 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  182080 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  193459 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  176108 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  150950 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава МИД Сибига встретился с делегацией Парламента Канады

Глава МИД Сибига встретился с делегацией Парламента Канады

  •  59138 просмотра
Вражеские беспилотники зафиксированы в центре Полтавщины и других регионах

Вражеские беспилотники зафиксированы в центре Полтавщины и других регионах

  •  36790 просмотра
Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

  •  74649 просмотра
В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали

В Николаеве в результате взрывов погиб 1 человек, 11 пострадали

  •  24900 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  53900 просмотра
публикации
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

  •  106125 просмотра
НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

НАБУ на пути потери независимости из-за личных интересов - бывший первый заместитель директора бюро Гизо Углава

  •  109503 просмотра
Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики
Эксклюзив

  •  110915 просмотра
Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

Сбылась мечта Гетманцева о повышении налогов, но есть нюанс

  •  111923 просмотра
Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон

  •  121191 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  53900 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  115429 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  102276 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  103138 просмотра
13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября: День без бюстгальтера, Международный день неудачников

13 октября 2024, 03:03  •  103053 просмотра
Актуальное
Харьковская область: россияне били по двум районам, повреждены гаражи и дорога

Харьковская область: россияне били по двум районам, повреждены гаражи и дорога

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 05:48  •  3971 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли Харьковскую область, используя РСЗО, авиацию, ракеты, минометы и дроны. Пострадали Купянский и Изюмский районы, повреждены гаражи, дороги и частные владения.

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Харьковскую область, используя РСЗО, авиацию, ракеты, минометы и дроны, пострадали два района, повреждены гаражи, дорога, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко в соцсетях во вторник, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки военные рф применяли против мирного населения Харьковщины РСЗО, авиацию, ракеты, минометы, FPV-дроны. Под ударами оккупантов находились Изюмский, Купянский районы", - сообщил начальник полиции области.

По данным Синегубова и Тимошко

  • 15:36, Купянский р-н, село Подолы. В огороде домовладения зафиксировали вражеский удар дроном. Без пострадавших. 
  • 10:15 Купянский р-н, село Ковшаровка, 2-й микрорайон гаражный кооператив. Повреждены 50 гаражей.
  • 10:00, Изюмский р-н, село Гороховатка. УМПБ Д-30 СН. Повреждена проезжая часть.
  • 09:45, Купянский р-н, село Ковшаровка. Четыре ФАБ-250 с модулем УМПК. Горели 8 гаражей, автомобиль.

Армия рф атаковала Харьковскую область дронами: есть пострадавший14 октября 2024, 05:42 • 13714 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkovskaya-oblastХарьковская область
kupyanskКупянск