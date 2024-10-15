Харьковская область: россияне били по двум районам, повреждены гаражи и дорога
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Харьковскую область, используя РСЗО, авиацию, ракеты, минометы и дроны. Пострадали Купянский и Изюмский районы, повреждены гаражи, дороги и частные владения.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Харьковскую область, используя РСЗО, авиацию, ракеты, минометы и дроны, пострадали два района, повреждены гаражи, дорога, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко в соцсетях во вторник, пишет УНН.
Детали
"За прошедшие сутки военные рф применяли против мирного населения Харьковщины РСЗО, авиацию, ракеты, минометы, FPV-дроны. Под ударами оккупантов находились Изюмский, Купянский районы", - сообщил начальник полиции области.
По данным Синегубова и Тимошко:
- 15:36, Купянский р-н, село Подолы. В огороде домовладения зафиксировали вражеский удар дроном. Без пострадавших.
- 10:15 Купянский р-н, село Ковшаровка, 2-й микрорайон гаражный кооператив. Повреждены 50 гаражей.
- 10:00, Изюмский р-н, село Гороховатка. УМПБ Д-30 СН. Повреждена проезжая часть.
- 09:45, Купянский р-н, село Ковшаровка. Четыре ФАБ-250 с модулем УМПК. Горели 8 гаражей, автомобиль.
Армия рф атаковала Харьковскую область дронами: есть пострадавший14 октября 2024, 05:42 • 13714 просмотров