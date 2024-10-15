Харківщина: росіяни били по двох районах, пошкоджено гаражі і дорогу
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Харківську область, використовуючи РСЗВ, авіацію, ракети, міномети та дрони. Постраждали Куп'янський та Ізюмський райони, пошкоджено гаражі, дороги та приватні володіння.
Російські війська минулої доби обстріляли Харківську область, використовуючи РСЗВ, авіацію, ракети, міномети та дрони, постраждали два райони, пошкоджено гаражі, дорогу, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко у Telegram у вівторок, пише УНН.
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"Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини РСЗВ, авіацію, ракети, міномети, FPV-дрони. Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський райони", - повідомив начальник поліції області.
За даними Синєгубова та Тимошка:
- 15:36, Куп’янський р-н, село Подоли. У городі домоволодіння зафіксували ворожий удар дроном. Без постраждалих.
- 10:15 Куп’янський р-н, село Ківшарівка, 2-й мікрорайон гаражний кооператив. Пошкоджено 50 гаражів.
- 10:00, Ізюмський р-н, село Гороховатка. УМПБ Д-30 СН. Пошкоджено проїжджу частину.
- 09:45, Куп’янський р-н, с. Ківшарівка. Чотири ФАБ-250 з модулем УМПК. Горіли 8 гаражів, автомобіль.
Армія рф атакувала Харківщину дронами: є постраждалий14.10.24, 08:42 • 15978 переглядiв