Харківщина: росіяни били по двох районах, пошкоджено гаражі і дорогу

Російські війська минулої доби обстріляли Харківську область, використовуючи РСЗВ, авіацію, ракети, міномети та дрони, постраждали два райони, пошкоджено гаражі, дорогу, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко у Telegram у вівторок, пише УНН.

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"Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини РСЗВ, авіацію, ракети, міномети, FPV-дрони. Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський райони", - повідомив начальник поліції області.

За даними Синєгубова та Тимошка:

15:36, Куп’янський р-н, село Подоли. У городі домоволодіння зафіксували ворожий удар дроном. Без постраждалих.

10:15 Куп’янський р-н, село Ківшарівка, 2-й мікрорайон гаражний кооператив. Пошкоджено 50 гаражів.

10:00, Ізюмський р-н, село Гороховатка. УМПБ Д-30 СН. Пошкоджено проїжджу частину.

09:45, Куп’янський р-н, с. Ківшарівка. Чотири ФАБ-250 з модулем УМПК. Горіли 8 гаражів, автомобіль.

Армія рф атакувала Харківщину дронами: є постраждалий