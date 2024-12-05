Харьковщина получила 600 млн грн на ремонт жилья: скольким семьям оказали помощь
Киев • УНН
Правительство выделило более 600 млн грн на ремонт многоквартирных домов в Харьковской области. Поддержку получили более 26 тысяч семей, есть ли жилье пострадало от российских атак.
Правительство Украины направило более 600 миллионов гривен на ремонт многоквартирных домов в Харьковской области. Благодаря этим средствам поддержку получили более 26 тысяч семей, есть ли жилье было повреждено в результате российских атак. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
""Более 600 млн грн было выделено на ремонты многоквартирных домов в Харьковской области", - сказал он.
Шмыгаль подчеркнул, что восстановление жилья является одним из ключевых направлений программы быстрого восстановления страны. Работа будет продолжаться, чтобы как можно больше украинцев смогли вернуться в восстановленные дома.
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отметим
Для граждан, которые не могут воспользоваться єВідновленням через действие, расширили возможности получения услуги в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
По состоянию на начало октября 2024 года 10,7 тысяч семей получили жилищные сертификаты, из них 4,7 тысячи уже реализованы.
На 2025 год финансирование программы єВідновлення предусмотрено в размере 4 млрд гривен, впрочем это как минимум вдвое меньше нужной для реализации программы суммы. 3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты для тех, кто потерял свое жилье, 1 млрд грн будет выделено на компенсации за поврежденное имущество.