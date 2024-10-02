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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области одобрены заявки на почти 10 млрд гривен по программе "еВідновлення" - ОВА

В Киевской области одобрены заявки на почти 10 млрд гривен по программе "еВідновлення" - ОВА

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 11:58  •  3573 просмотра

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В Киевской области приняты положительные решения на сумму почти 10 млрд грн в рамках трех этапов программы «еВідновлення». Одобрено более 15,8 тыс. заявок на ремонт, покупку и строительство жилья для пострадавших от российской агрессии.

На Киевщине в рамках всех трех этапов "еВідновлення" уже приняты положительные решения на сумму почти 10 млрд грн. Об этом заявил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Кравченко пояснил, что первый этап предусматривает предоставление денежной компенсации на проведение текущих и капитальных ремонтов. Уже принято более 13 тыс. положительных решений на сумму более 1,7 млрд грн.

Второй этап это предоставление сертификатов на покупку жилья. Согласовано 2,3 тыс. заявок на сумму более 6,6 млрд грн.

Правительство выделило дополнительные почти 7 млрд гривен на программу "еВідновлення"12 июля 2024, 15:17 • 21826 просмотров

В свою очередь третий этап - предоставление денежной компенсации на строительство нового жилья взамен разрушенного. Одобрено 511 заявок на сумму более 1,53 млрд грн.

Уже приняты положительные решения на сумму почти 10 млрд грн. Комиссии уже приняли положительные решения более, чем по 15,8 тыс. заявок

- заявил председатель КОВА.

Он отметил, что программа "еВідновлення" стала важным шагом в восстановлении жилья и поддержки людей, которые в результате российской агрессии потеряли свои дома.

Напомним,

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что украинцы могут использовать сертификат "еВідновлення" для первого взноса по программе "еОселя" через "Дію".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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