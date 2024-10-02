На Київщині схвалено заявки на майже 10 млрд гривень за програмою "єВідновлення" - ОВА

На Київщині в рамках всіх трьох етапів "єВідновлення" вже прийняті позитивні рішення на суму майже 10 млрд грн. Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

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Кравченко пояснив, що перший етап передбачає надання грошової компенсації на проведення поточних та капітальних ремонтів. Вже прийнято понад 13 тис. позитивних рішень на суму понад 1,7 млрд грн.

Другий етап це надання сертифікатів на купівлю житла. Погоджено 2,3 тис. заявок на суму понад 6,6 млрд грн.

Уряд виділив додаткові майже 7 млрд гривень на програму "єВідновлення"

Своєю чергою третій етап – надання грошової компенсації на будівництво нового житла замість зруйнованого. Схвалено 511 заявок на суму понад 1,53 млрд грн.

Вже прийняті позитивні рішення на суму майже 10 млрд грн. Комісії вже ухвалили позитивні рішення більше, ніж по 15,8 тис. заявок - заявив голова КОВА.

Він наголосив, що програма "єВідновлення" стала важливим кроком у відновленні житла та підтримки людей, які внаслідок російської агресії втратили свої оселі.

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українці можуть використовувати сертифікат "єВідновлення" для першого внеску за програмою "єОселя" через "Дію".