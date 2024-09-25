Українці можуть використати "єВідновлення" для першого внеску за "єОселею" через "Дію" - Федоров
Київ • УНН
Сертифікат "єВідновлення" тепер можна використати для першого внеску за програмою "єОселя" через "Дію". Це дозволить українцям, які втратили житло через війну, отримати іпотеку за пільговою ставкою 3% або 7%.
Українці можуть використовувати сертифікат "єВідновлення" для першого внеску за програмою "єОселя" через "Дію", повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
Оплачуйте перший внесок за "єОселю" сертифікатом "єВідновлення" - нові можливості в "Дії". Тепер українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат "єВідновлення", щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою "єОселя"
Як це працюватиме
"Наприклад, ви отримали сертифікат на ₴2 мільйони за знищене житло, але квартира, яку ви хочете придбати, коштує дорожче. Раніше довелося б одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант. Тепер покрити перший внесок можна сертифікатом "єВідновлення", а решту взяти в кредит через "єОселю", - пояснив Федоров.
З його слів, залежно від пільгової категорії кредитна ставка буде 3% або 7%.
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