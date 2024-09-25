Украинцы могут использовать "єВідновлення" для первого взноса по программе "єОселя" через "Дія" - Федоров
Киев • УНН
Сертификат "єВідновлення" теперь можно использовать для первого взноса по программе "єОселя" через "Дія". Это позволит украинцам, которые потеряли жилье из-за войны, получить ипотеку по льготной ставке 3% или 7%.
Украинцы могут использовать сертификат "єВідновлення" для первого взноса по программе "єОселя" через "Дія", сообщил в среду вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Оплачивайте первый взнос за "єОселя" сертификатом "єВідновлення" - новые возможности в "Дія". Теперь украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать жилищный сертификат "єВідновлення", чтобы оплатить первый взнос за ипотеку по программе "єОселя"
Как это будет работать
"Например, вы получили сертификат на ₴2 миллиона за уничтоженное жилье, но квартира, которую вы хотите приобрести, стоит дороже. Раньше пришлось бы сразу доплачивать разницу из собственных средств или искать более дешевый вариант. Теперь покрыть первый взнос можно сертификатом "єВідновлення", а остальное взять в кредит через "єОселя", - пояснил Федоров.
По его словам, в зависимости от льготной категории кредитная ставка будет 3% или 7%.
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