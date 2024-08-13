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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Дії" ускорили процесс подачи заявки на "еВідновлення": что изменилось

В "Дії" ускорили процесс подачи заявки на "еВідновлення": что изменилось

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 07:26  •  19080 просмотра

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Процесс подачи заявки на "еВідновлення" ускорен благодаря автоматическому получению выписки о несудимости в "Дії". Это значительно сократит время проверки и упростит процедуру для пользователей.

Процесс подачи заявки на "еВідновлення" в "Дії" ускорен благодаря изменению процедуры получения выписки о несудимости, сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Ускоряем "еВідновлення" - в "Дії" при подаче заявки можно будет сгенерировать выписку о несудимости

- написал Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, команда заметила, что при оформлении заявки на "еВідновлення" много времени уходит на проверку того, есть ли у человека судимость за преступления против национальной безопасности. Ранее комиссия местной власти, которая оценивала повреждения жилья, сама проверяла эту информацию. Проверка могла длиться от нескольких дней до недель.

"Пофиксили это. Теперь при подаче заявки можно будет заказать эту выписку в "Дії" - и она сама подтянется. Меньше лишних движений и непонятно потраченного времени. Это ощутимо ускорит процесс", - отметил Федоров.

"Команда "Дії" постоянно дорабатывает услуги. По каждому сервису собираем фидбек и улучшаем сервис", - подчеркнул вице-премьер.

Шмигаль розкритикував місцеву владу за повільну обробку заявок у програмі єВідновлення4 июля 2023, 15:15 • 456408 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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