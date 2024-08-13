В "Дії" ускорили процесс подачи заявки на "еВідновлення": что изменилось

Процесс подачи заявки на "еВідновлення" в "Дії" ускорен благодаря изменению процедуры получения выписки о несудимости, сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Ускоряем "еВідновлення" - в "Дії" при подаче заявки можно будет сгенерировать выписку о несудимости - написал Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, команда заметила, что при оформлении заявки на "еВідновлення" много времени уходит на проверку того, есть ли у человека судимость за преступления против национальной безопасности. Ранее комиссия местной власти, которая оценивала повреждения жилья, сама проверяла эту информацию. Проверка могла длиться от нескольких дней до недель.

"Пофиксили это. Теперь при подаче заявки можно будет заказать эту выписку в "Дії" - и она сама подтянется. Меньше лишних движений и непонятно потраченного времени. Это ощутимо ускорит процесс", - отметил Федоров.

"Команда "Дії" постоянно дорабатывает услуги. По каждому сервису собираем фидбек и улучшаем сервис", - подчеркнул вице-премьер.

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