Кабинет министров выделил 6,8 млрд гривен на программу "еВідновлення", из которых - 2,4 млрд гривен направят на ремонты жилья, а 4,4 млрд гривен - на финансирование жилищных сертификатов. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Сегодня принимаем решение о направлении дополнительных 6,8 млрд гривен на эту программу (еВідновлення - ред.). Из этих средств 2,4 млрд гривен будут направлены на ремонты жилья украинцев. Это и мелкие, и средние, и капитальные ремонты - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что еще 4,4 млрд гривен Кабмин направит на финансирование жилищных сертификатов для 3 тыс. граждан.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что Кабмин выделил 4 млрд 436 млн 300 тыс. гривен, которые поступают в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Украиной и Банком развития Совета Европы для предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Напомним

В мае благодаря программе "еВідновлення" более 57 тысяч украинцев получили более чем 11 млрд гривен на ремонт и покупку жилья, при этом 2800 семей уже приобрели жилье. Для продолжения программы из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн гривен.