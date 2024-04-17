Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

российские захватчики пытаются уничтожить город Харьков, атакуя энергоснабжение и осуществляя обстрел жилых кварталов, - Харьков может стать "вторым Алеппо", если американские политики не проголосуют за новую военную помощь. Об этом заявил мэр Игорь Терехов в интервью The Guardian, передает УНН.

Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если американские политики не проголосуют за новую военную помощь, которая поможет Украине получить средства противовоздушной обороны, необходимые для предотвращения российских атак на большие расстояния - цитирует Игоря Терехова британское издание.

По словам мэра Харькова, рф изменила тактику и сейчас пытается уничтожить электроснабжение города, терроризируя 1,3 миллиона жителей города, обстреливая жилые районы. Терехов также отметил, что пакет военной помощи США на сумму 60 миллиардов долларов, который сейчас остановился в Конгрессе, имеет "решающее значение для нас" и призвал Запад снова сосредоточиться на войне двухлетней давности.

Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить, чтобы Харьков стал вторым Алеппо - сказал Терехов.

Напомним,

Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.

В результате российских ракетных обстрелов Чернигова погибло 11 человек, среди жертв - 25-летняя лейтенант полиции, 22 человека получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.

россияне пытаются нагнетать ситуацию для дестабилизации ситуации в Украине. Сейчас ситуация коренным образом по сравнению с последними периодами не изменилась. Об этом заявил журналисту УНН представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.