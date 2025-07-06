Харьков подвергся 6 ударам дронами-камикадзе: последствия атаки
Киев • УНН
Харьковская областная прокуратура показала последствия обстрела Шевченковского и Новобаварского районов, где враг совершил 6 ударов БпЛА типа "Герань" по общественной застройке. В результате атаки 46-летняя женщина получила ранения.
В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела Шевченковского и Новобаварского районов областного центра. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам представителя прокуратуры Дмитрия Яциченко, враг нанес 6 ударов БпЛА типа "Герань".
Попадания произошли посреди общественной застройки
Он добавил, что по данным фактам внесены сведения в единый реестр досудебных расследований.
Напомним
Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. По информации местных властей, удары были нанесены по Шевченковскому и Киевскому районам города.
В Новобаварском районе Харькова 46-летняя женщина получила ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.
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