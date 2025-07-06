Харьков подвергся 6 ударам дронами-камикадзе: последствия атаки

В Харьковской областной прокуратуре показали последствия обстрела Шевченковского и Новобаварского районов областного центра. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам представителя прокуратуры Дмитрия Яциченко, враг нанес 6 ударов БпЛА типа "Герань".

Попадания произошли посреди общественной застройки - рассказал Яциченко.

Он добавил, что по данным фактам внесены сведения в единый реестр досудебных расследований.

Напомним

Харьков в ночь на воскресенье, 6 июля, оказался под атакой вражеских дронов. По информации местных властей, удары были нанесены по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Новобаварском районе Харькова 46-летняя женщина получила ранения в результате атаки вражеского беспилотника. Пострадавшей оказывается медицинская помощь.

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