Харків зазнав 6 ударів дронами-камікадзе: наслідки атаки

У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки обстрілу Шевченківського та Новобаварського районів обдасного центру. Про це повідомляє УНН.

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За словами представника прокуратури Дмитра Яциченка, ворог здійснив 6 ударів БпЛА типу "Герань".

Влучання відбулись посеред громадської забудови - розповів Яциченко.

Він додав, що за даними фактами внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо

Харків у ніч на неділю, 6 липня, опинився під атакою ворожих дронів. За інформацією місцевої влади, ударів було завдано по Шевченківському та Київському районах міста.

У Новобаварському районі Харкова 46-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки ворожого безпілотника. Постраждалій надається медична допомога.

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