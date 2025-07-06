Нічна атака дронів на Запоріжжя: пошкоджено підприємства та склади, сталося кілька пожеж
Київ • УНН
В ніч на 6 липня російські війська атакували Запоріжжя та Запорізький район "шахедами", пошкодивши приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих немає.
Росіяни в ніч на неділю, 6 липня, атакували шахедами Запоріжжя та Запорізький район. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.
Сталося кілька пожеж. Усюди працюють екстрені служби. Попередньо, минулося без постраждалих
Згодом він повідомив про відбій повітряної тривоги в Запорізькій області.
Нагадаємо
У ніч на 6 липня Україна зазнала масованої атаки. Вибухи пролунали у Миколаєві, Запорізькій області та Києві, де після вибухів у деяких районах зникло світло.
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