Нічна атака дронів на Запоріжжя: пошкоджено підприємства та склади, сталося кілька пожеж

Росіяни в ніч на неділю, 6 липня, атакували шахедами Запоріжжя та Запорізький район. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок атаки пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

Сталося кілька пожеж. Усюди працюють екстрені служби. Попередньо, минулося без постраждалих - розповів Федоров.

Згодом він повідомив про відбій повітряної тривоги в Запорізькій області.

Нагадаємо

У ніч на 6 липня Україна зазнала масованої атаки. Вибухи пролунали у Миколаєві, Запорізькій області та Києві, де після вибухів у деяких районах зникло світло.

Атака на Харків: поранено 46-річну жінку, у місті виникли пожежі