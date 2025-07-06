Ночная атака дронов на Запорожье: повреждены предприятия и склады, произошло несколько пожаров
Киев • УНН
В ночь на 6 июля российские войска атаковали Запорожье и Запорожский район «шахедами», повредив частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения. По предварительным данным, пострадавших нет.
Россияне в ночь на воскресенье, 6 июля, атаковали шахедами Запорожье и Запорожский район. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения.
Произошло несколько пожаров. Везде работают экстренные службы. Предварительно, обошлось без пострадавших
Впоследствии он сообщил об отбое воздушной тревоги в Запорожской области.
Напомним
В ночь на 6 июля Украина подверглась массированной атаке. Взрывы прогремели в Николаеве, Запорожской области и Киеве, где после взрывов в некоторых районах пропал свет.
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