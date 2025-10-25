Харьков и пригород под атакой БПЛА: зафиксировано не менее 7 взрывов
Киев • УНН
В ночь на 25 октября Харьков и пригород подверглись вражеской атаке БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Богодуховском районе и курсом на Мерефу, зафиксировано не менее 7 взрывов.
Харьков и пригород в ночь на субботу, 25 октября, подверглись вражеской атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Детали
В 0:09 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области.
В 0:41 стало известно об угрозе беспилотников в Харьковской области, курсом на Мерефу.
По данным "мониторов", в Харькове и пригороде областного центра уже прозвучало по меньшей мере 7 взрывов.
Напомним
По Харькову российские войска утром 24 октября ударили КАБами. По словам мэра Игоря Терехова, российская авиация сбросила шесть управляемых авиабомб. Пострадали 10 человек.
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове22.10.25, 12:23 • 18058 просмотров