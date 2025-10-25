Харків та перемістя під атакою БпЛА: зафіксовано щонайменше 7 вибухів

$41.900.14
17:15 • 12792 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
24 жовтня, 16:33 • 20143 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 19589 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 24550 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 22041 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 38602 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 25132 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19808 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27958 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 74543 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Окупанти спрямували дрон на потяг Львів-Краматорськ: пошкоджено три вагони24 жовтня, 13:52 • 8546 перегляди
Китай відповів на критику Зеленського щодо підтримки рф у війні з Україною24 жовтня, 14:52 • 8168 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 12529 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 15612 перегляди
Сім чоловіків на BMW злетіли в кювет, намагаючись прорвати кордон на ОдещиніPhoto20:05 • 5344 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 15723 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 38602 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 34832 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 35354 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 74543 перегляди
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 12607 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 16703 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 29072 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 52298 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 35545 перегляди
Харків та перемістя під атакою БпЛА: зафіксовано щонайменше 7 вибухів

Київ • УНН

 • 484 перегляди

У ніч на 25 жовтня Харків та передмістя зазнали ворожої атаки БпЛА. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу в Богодухівському районі та курсом на Мерефу, зафіксовано щонайменше 7 вибухів.

Харків та перемістя під атакою БпЛА: зафіксовано щонайменше 7 вибухів

Харків та перемістя в ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові канали.

Деталі

О 0:09 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу БпЛА у Богодухівському районі Харківщини.

О 0:41 стало відомо про загрозу безпілотників на Харківщині, курсом на Мерефу.

За даними "моніторів", у Харкові та передмісті обласного центру вже пролунало щонайменше 7 вибухів.

Нагадаємо

По Харкову російські війська вранці 24 жовтня вдарили КАБами. За словами мера Ігоря Терехова, російська авіація скинула шість керованих авіабомб. Постраждали 10 людей.

"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в Харкові22.10.25, 12:23 • 18058 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Харків