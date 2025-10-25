Харків та перемістя під атакою БпЛА: зафіксовано щонайменше 7 вибухів
Київ • УНН
У ніч на 25 жовтня Харків та передмістя зазнали ворожої атаки БпЛА. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу в Богодухівському районі та курсом на Мерефу, зафіксовано щонайменше 7 вибухів.
Харків та перемістя в ніч на суботу, 25 жовтня, зазнав ворожої атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на моніторингові канали.
Деталі
О 0:09 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу БпЛА у Богодухівському районі Харківщини.
О 0:41 стало відомо про загрозу безпілотників на Харківщині, курсом на Мерефу.
За даними "моніторів", у Харкові та передмісті обласного центру вже пролунало щонайменше 7 вибухів.
Нагадаємо
По Харкову російські війська вранці 24 жовтня вдарили КАБами. За словами мера Ігоря Терехова, російська авіація скинула шість керованих авіабомб. Постраждали 10 людей.
