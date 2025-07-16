Харьков атаковали 16 российских дронов, в области двое погибших и 5 пострадавших

Харьков российские войска атаковали 16 дронами, в области от вражеских ударов погибли два человека, еще пятеро пострадали за минувшие сутки, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 2 человека погибли, 5 - пострадали - сообщил Синегубов.

По его данным, в городе Харьков пострадал 54-летний мужчина; в городе Купянск погиб 68-летний мужчина; в селе Приколотное погиб 67-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина; в селе Малая Даниловка пострадали два 39-летних мужчины.

"Враг атаковал 16 БпЛА Киевский район Харькова", - сообщил Синегубов.

"Военные рф нанесли очередной массированный удар дронами по Харькову и пригороду. Повреждены помещения гражданского предприятия в Киевском районе. В результате обстрелов занялся пожар. Пострадал мужчина", - сообщили детали в ГУНП в области.

Враг, по словам главы ОВА, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 6 БпЛА типа "Шахед"; 29 БпЛА типа "Герань-2"; 2 БпЛА типа "Молния"; 3 fpv-дрона; 1 БпЛА типа "Куб-2".

Есть последствия в трех районах области. В частности, в Изюмском районе повреждены посевы пшеницы на площади 30 га (село Подвысокое).

Полиция показала последствия вражеских атак.

россия атаковала Украину баллистикой и 400 дронами: 198 сбито, есть попадания