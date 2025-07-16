Харьков атаковали 16 российских дронов, в области двое погибших и 5 пострадавших
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьков 16 дронами, в результате чего погибли два человека и пятеро пострадали. Враг применял различные типы БпЛА, повреждены посевы пшеницы.
Харьков российские войска атаковали 16 дронами, в области от вражеских ударов погибли два человека, еще пятеро пострадали за минувшие сутки, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 2 человека погибли, 5 - пострадали
По его данным, в городе Харьков пострадал 54-летний мужчина; в городе Купянск погиб 68-летний мужчина; в селе Приколотное погиб 67-летний мужчина, пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина; в селе Малая Даниловка пострадали два 39-летних мужчины.
"Враг атаковал 16 БпЛА Киевский район Харькова", - сообщил Синегубов.
"Военные рф нанесли очередной массированный удар дронами по Харькову и пригороду. Повреждены помещения гражданского предприятия в Киевском районе. В результате обстрелов занялся пожар. Пострадал мужчина", - сообщили детали в ГУНП в области.
Враг, по словам главы ОВА, активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 6 БпЛА типа "Шахед"; 29 БпЛА типа "Герань-2"; 2 БпЛА типа "Молния"; 3 fpv-дрона; 1 БпЛА типа "Куб-2".
Есть последствия в трех районах области. В частности, в Изюмском районе повреждены посевы пшеницы на площади 30 га (село Подвысокое).
Полиция показала последствия вражеских атак.
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