Харків атакували 16 російських дронів, в області двоє загиблих і 5 постраждалих

Харків російські війська атакували 16 дронами, в області від ворожих ударів загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали за минулу добу, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 - постраждали - повідомив Синєгубов.

За його даними, у місті Харків постраждав 54-річний чоловік; у місті Куп'янськ загинув 68-річний чоловік; у селі Приколотне загинув 67-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік і 39-річна жінка; у селі Мала Данилівка постраждали два 39-річні чоловіки.

"Ворог атакував 16 БпЛА Київський район Харкова", - повідомив Синєгубов.

"Військові рф завдали чергового масованого удару дронами по Харкову та передмістю. Пошкоджені приміщення цивільного підприємства в Київському районі. Внаслідок обстрілів зайнялася пожежа. Постраждав чоловік", - повідомили деталі у ГУНП в області.

Ворог, зі слів голови ОВА, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 6 БпЛА типу "Шахед"; 29 БпЛА типу "Герань-2"; 2 БпЛА типу "Молнія"; 3 fpv-дрони; 1 БпЛА типу "Куб-2".

Є наслідки у трьох районах області. Зокрема, в Ізюмському районі пошкоджено посіви пшениці на площі 30 га (село Підвисоке).

Поліція показала наслідки ворожих атак.

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