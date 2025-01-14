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ХАМАС согласился на новое соглашение о прекращении огня и освобождении заложников - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1607 просмотра

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ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Катар заявил, что стороны находятся на «ближайшей точке» к заключению соглашения, которое должно быть утверждено израильским кабинетом.

Палестинская боевая группировка ХАМАС приняла проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении десятков заложников. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на двух чиновников, участвующих в переговорах, передает УНН.

Посредник Катар заявил, что Израиль и палестинская боевая группировка находятся на «ближайшей точке» к заключению соглашения. Ассошиэйтед Пресс получило копию предложенного соглашения, а египетский чиновник и представитель ХАМАС подтвердили его подлинность. Израильский чиновник сказал, что прогресс уже достигнут, но детали находятся в стадии доработки.

План должен быть представлен израильскому кабинету министров для окончательного утверждения. Все три чиновника говорили на условиях анонимности, чтобы не обсуждать переговоры за закрытыми дверями.

Соединенные Штаты, Египет и Катар в течение последнего года пытались посредничеством прекратить 15-месячную войну и добиться освобождения десятков заложников, захваченных во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, которая ее спровоцировала. Около 100 человек все еще находятся в плену в Газе, и военные считают, что по меньшей мере треть из них уже погибла.

Ожидается, что любое соглашение обеспечит паузу в боевых действиях и сделает Израиль и ХАМАС на шаг ближе к завершению войны, которую они когда-либо вели, - конфликта, дестабилизировавшего весь Ближний Восток и вызвавшего протесты во всем мире.

Официальные лица и раньше выражали оптимизм относительно сделки, но потом переговоры сходили на нет. Но теперь они предполагают, что смогут заключить соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, чей посланник с Ближнего Востока присоединился к переговорам 20 января. Представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари заявил во вторник на еженедельном брифинге, что переговоры идут продуктивно, отказавшись при этом вдаваться в подробности. «Сегодня мы находимся в ближайшей точке к заключению соглашения», - сказал он.

ХАМАС, тем временем, заявил в своем заявлении, что продолжающиеся переговоры достигли своей «заключительной стадии».

Напомним 

Избранный президент США Дональд Трамп ранее пригрозил тем, кто удерживает заложников на Ближнем Востоке, беспрецедентной американской огневой мощью, если они не будут освобождены до момента его вступления в должность 20 января.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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