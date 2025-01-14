ХАМАС погодився на нову угоду про припинення вогню та звільнення заручників - ЗМІ

Палестинське бойове угруповання ХАМАС прийняв проєкт угоди про припинення вогню в секторі Газа і звільнення десятків заручників. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на двох чиновників, які беруть участь у переговорах, передає УНН.

Посередник Катар заявив, що Ізраїль і палестинське бойове угруповання перебувають на "найближчій точці" до укладення угоди. Ассошіейтед Прес отримало копію запропонованої угоди, а єгипетський чиновник і представник ХАМАС підтвердили її справжність. Ізраїльський чиновник сказав, що прогресу вже досягнуто, але деталі перебувають у стадії доопрацювання.

План має бути представлений ізраїльському кабінету міністрів для остаточного затвердження. Усі три чиновники говорили на умовах анонімності, щоб не обговорювати переговори за закритими дверима.

Сполучені Штати, Єгипет і Катар протягом останнього року намагалися посередництвом припинити 15-місячну війну і домогтися звільнення десятків заручників, захоплених під час атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, яка її спровокувала. Близько 100 осіб все ще перебувають у полоні в Газі, і військові вважають, що щонайменше третина з них вже загинула.

Очікується, що будь-яка угода забезпечить паузу в бойових діях і зробить Ізраїль і ХАМАС на крок ближче до завершення війни, яку вони коли-небудь вели, - конфлікту, що дестабілізував увесь Близький Схід і спричинив протести в усьому світі.

Офіційні особи і раніше висловлювали оптимізм щодо угоди, але потім переговори сходили нанівець. Але тепер вони припускають, що зможуть укласти угоду до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, чий посланець із Близького Сходу приєднався до переговорів 20 січня. Представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі заявив у вівторок на щотижневому брифінгу, що переговори йдуть продуктивно, відмовившись водночас вдаватися в подробиці. "Сьогодні ми перебуваємо в найближчій точці до укладення угоди", - сказав він.

ХАМАС, тим часом, заявив у своїй заяві, що переговори, які тривають, досягли своєї "заключної стадії".

Нагадаємо

Обраний президент США Дональд Трамп раніше пригрозив тим, хто утримує заручників на Близькому Сході, безпрецедентною американською вогневою міццю, якщо вони не будуть звільнені до моменту його вступу на посаду 20 січня.