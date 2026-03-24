Хакери РФ изменили тактику в кибератаках против Украины - Госспецсвязи

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Враг отказался от деструктивных атак в пользу закрепления в сетях. Госспецсвязи внедряет децентрализацию для быстрой защиты систем.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила об изменении российской тактики при проведении кибератак. Там отметили, что враг постоянно меняет свои подходы, что требует от защитников мгновенной реакции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Начальник отдела Департамента киберзащиты Администрации Госспецсвязи Кирилл Запорожец считает, что главным уроком интенсивного киберпротивостояния стала необходимость децентрализации управления и принятия решений.

В высокой интенсивности конфликта централизованная иерархия становится слишком медленной. Мы увидели, что государственные органы работают лучше, когда специалисты на местах имеют полномочия самостоятельно изолировать сети или изменять конфигурации во время инцидента. Гибкость структуры важнее жесткой вертикали управления

Кирилл Запорожец добавил, что российские хакеры стали значительно адаптивнее - они перешли от очевидных деструктивных атак к скрытым операциям. Украинские специалисты наблюдают переход от громких деструктивных атак к скрытому, долговременному шпионажу и закреплению в цепях поставок, отметил он.

Отдельной угрозой является привлечение спецслужбами РФ "гражданских" хакеров. Это размывает границы между государственным шпионажем и киберпреступностью, усложняя атрибуцию атак и реагирование на них, подчеркнул Кирилл Запорожец.

российские хакеры взломали сервер gov.ua для распространения шпионского кода DarkSword. Под угрозой оказались 270 миллионов устройств Apple с iOS 18.4-18.6.2.

