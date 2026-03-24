Хакери рф змінили тактику у кібератаках проти України - Держспецзв'язку

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України заявила про зміну російської тактики при проведенні кібератак. Там зазначили, що ворог постійно змінює свої підходи, що вимагає від захисників миттєвої реакції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держспецзв'язку.

Начальник відділу Департаменту кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку Кирило Запорожець вважає, що головним уроком інтенсивного кіберпротистояння стала необхідність децентралізації управління та ухвалення рішень.

У високій інтенсивності конфлікту централізована ієрархія стає занадто повільною. Ми побачили, що державні органи працюють краще, коли фахівці на місцях мають повноваження самостійно ізолювати мережі або змінювати конфігурації під час інциденту. Гнучкість структури важливіша за жорстку вертикаль управління - зазначив він.

Кирило Запорожець додав, що російські хакери стали значно адаптивнішими - вони перейшли від очевидних деструктивних атак до прихованих операцій. Українські фахівці спостерігають перехід від гучних деструктивних атак до прихованого, довготривалого шпигунства та закріплення в ланцюгах постачання, зазначив він.

Окремою загрозою є залучення спецслужбами рф "цивільних" хакерів. Це розмиває межі між державним шпигунством та кіберзлочинністю, ускладнюючи атрибуцію атак та реагування на них, підкреслив Кирило Запорожець.

