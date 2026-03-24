$43.830.0150.880.21
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.9м/с
33%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Оксен Лісовий
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 27773 перегляди
Юлії Вербі знову заблокували Instagram - основний акаунт з 3 млн підписників зникPhoto23 березня, 18:36 • 26968 перегляди
Кухар Ектор Хіменес-Браво повідомив про смерть свого собаки ЧокоPhoto23 березня, 14:50 • 24642 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 74024 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 74454 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Хакери рф змінили тактику у кібератаках проти України - Держспецзв'язку

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Ворог відмовився від деструктивних атак на користь закріплення в мережах. Держспецзв’язку впроваджує децентралізацію для швидкого захисту систем.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України заявила про зміну російської тактики при проведенні кібератак. Там зазначили, що ворог постійно змінює свої підходи, що вимагає від захисників миттєвої реакції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держспецзв'язку.

Деталі

Начальник відділу Департаменту кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку Кирило Запорожець вважає, що головним уроком інтенсивного кіберпротистояння стала необхідність децентралізації управління та ухвалення рішень.

У високій інтенсивності конфлікту централізована ієрархія стає занадто повільною. Ми побачили, що державні органи працюють краще, коли фахівці на місцях мають повноваження самостійно ізолювати мережі або змінювати конфігурації під час інциденту. Гнучкість структури важливіша за жорстку вертикаль управління

 - зазначив він.

Кирило Запорожець додав, що російські хакери стали значно адаптивнішими - вони перейшли від очевидних деструктивних атак до прихованих операцій. Українські фахівці спостерігають перехід від гучних деструктивних атак до прихованого, довготривалого шпигунства та закріплення в ланцюгах постачання, зазначив він.

Окремою загрозою є залучення спецслужбами рф "цивільних" хакерів. Це розмиває межі між державним шпигунством та кіберзлочинністю, ускладнюючи атрибуцію атак та реагування на них, підкреслив Кирило Запорожець.

Нагадаємо

російські хакери зламали сервер gov.ua для поширення шпигунського коду DarkSword. Під загрозою опинилися 270 мільйонів пристроїв Apple з iOS 18.4-18.6.2.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Кібератака
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Україна
Apple