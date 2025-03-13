Хабарницкий скандал в Европарламенте: обыски в Huawei и подозрение евродепутатам
Киев • УНН
Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в Брюсселе по подозрению в коррупции евродепутатов. Лоббисты могли платить взятки за влияние на решения ЕС.
Бельгийская полиция провела обыски в брюссельской штаб-квартире китайской технологической компании Huawei, а также в нескольких домах по всей стране в рамках нового расследования коррупции.
Передает УНН со ссылкой на Еuronews и FTM.
В четверг, 13 марта, бельгийская полиция провела около двадцати обысков в Бельгии в рамках расследования коррупции в европейском парламенте.
Федеральная прокуратура сообщила, что несколько человек были арестованы для допроса относительно их "предполагаемого участия в активной коррупции в Европейском парламенте, а также за подделку и использование подделок".
Сайт расследований Follow the Money (FTM) сообщал, что расследование было связано с китайским технологическим гигантом Huawei и его деятельностью в Брюсселе с 2021 года.
По данным СМИ, лоббисты китайского технологического гиганта платили взятки евродепутатам, чтобы влиять на принятие решений в ЕС. Источники сообщили газетам, что около пятнадцати нынешних и бывших евродепутатов могут быть причастны к делу.
Считается, что коррупция практиковалась регулярно и очень незаметно с 2021 года до сегодня под видом коммерческого лоббирования и принимала разные формы, такие как вознаграждение за политические должности или даже чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на проезд, или даже регулярные приглашения на футбольные матчи
СМИ добавили, что, как сообщается, один или несколько депутатов Европарламента получили депозиты через компанию в Португалии, поэтому в четверг там также прошли обыски.
Напомним
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