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Хабарницкий скандал в Европарламенте: обыски в Huawei и подозрение евродепутатам

Киев • УНН

 • 13009 просмотра

Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в Брюсселе по подозрению в коррупции евродепутатов. Лоббисты могли платить взятки за влияние на решения ЕС.

Хабарницкий скандал в Европарламенте: обыски в Huawei и подозрение евродепутатам

Бельгийская полиция провела обыски в брюссельской штаб-квартире китайской технологической компании Huawei, а также в нескольких домах по всей стране в рамках нового расследования коррупции.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews и FTM.

В четверг, 13 марта, бельгийская полиция провела около двадцати обысков в Бельгии в рамках расследования коррупции в европейском парламенте. 

Федеральная прокуратура сообщила, что несколько человек были арестованы для допроса относительно их "предполагаемого участия в активной коррупции в Европейском парламенте, а также за подделку и использование подделок".

Сайт расследований Follow the Money (FTM) сообщал, что расследование было связано с китайским технологическим гигантом Huawei и его деятельностью в Брюсселе с 2021 года.

По данным СМИ, лоббисты китайского технологического гиганта платили взятки евродепутатам, чтобы влиять на принятие решений в ЕС. Источники сообщили газетам, что около пятнадцати нынешних и бывших евродепутатов могут быть причастны к делу.

Считается, что коррупция практиковалась регулярно и очень незаметно с 2021 года до сегодня под видом коммерческого лоббирования и принимала разные формы, такие как вознаграждение за политические должности или даже чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на проезд, или даже регулярные приглашения на футбольные матчи

объясняет федеральная прокуратура.

СМИ добавили, что, как сообщается, один или несколько депутатов Европарламента получили депозиты через компанию в Португалии, поэтому в четверг там также прошли обыски. 

Напомним

НАПК представило результаты масштабного исследования относительно восприятия коррупции в Украине за 2024 год. По данным опроса, 79,4% граждан считают коррупцию очень серьезной проблемой, уступая лишь военной агрессии рф.

Коррупция в оборонке: суд отпустил экс-начальника войск связи Рапко под залог04.03.25, 16:29 • 14904 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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