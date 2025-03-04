Коррупция в оборонке: суд отпустил экс-начальника войск связи Рапко под залог
Киев • УНН
ВАКС назначил залог в 2 млн грн для генерал-майора Владимира Рапко в деле о хищении средств системы "ДЗВІН". Подозреваемому также назначен ряд ограничений, включая ношение электронного браслета.
Высший антикоррупционный суд применил к эксначальнику войск связи ВСУ, который является подозреваемым в масштабной коррупционной схеме в сфере обороны, из-за которой государство потеряло более 246 млн грн, меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн с наложением обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Детали
Сегодня следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к эксначальнику войск связи ВСУ, подозреваемому в завладении бюджетными средствами во время создания автоматизированной системы Центра оперативного управления Вооруженными Силами Украины "ДЗВІН".
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-начальнике войск связи ВСУ Владимире Рапко.
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к генерал-майору меру пресечения в виде залога в размере 2 млн грн с наложением соответствующих процессуальных обязанностей
Так, среди обязанностей:
- являться к детективу, прокурору, суду по первому вызову;
- не покидать город Киев и Киевскую область без разрешения следственного, прокурора или суда;
- сообщать следственному, прокурору и суду о смене своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения по поводу обстоятельств, изложенных в сообщении о подозрении, с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Дополнение
Выявлена масштабная коррупционная схема в сфере обороны, из-за которой государство потеряло более 246 млн грн. Речь идет о хищении бюджетных средств во время создания автоматизированной системы Центра оперативного управления ВСУ "ДЗВІН".