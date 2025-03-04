Корупція в оборонці: суд відпустив ексначальника військ зв’язку Рапка під заставу
Київ • УНН
ВАКС призначив заставу в 2 млн грн для генерал-майора Володимира Рапка у справі про розкрадання коштів системи "ДЗВІН". Підозрюваному також призначено низку обмежень, включаючи носіння електронного браслету.
Вищий антикорупційний суд застосував до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, який є підозрюваним у масштабній корупційній схемі у сфері оборони, через яку держава втратила понад 246 млн грн, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням обов’язків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Деталі
Сьогодні слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України "ДЗВІН".
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про ексначальника військ зв’язку ЗСУ Володимира Рапка.
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків
Так, серед обов’язків:
- прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
- не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Доповнення
Викрито масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила понад 246 млн грн. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН".