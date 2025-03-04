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Корупція в оборонці: суд відпустив ексначальника військ зв’язку Рапка під заставу

Київ • УНН

 • 14905 перегляди

ВАКС призначив заставу в 2 млн грн для генерал-майора Володимира Рапка у справі про розкрадання коштів системи "ДЗВІН". Підозрюваному також призначено низку обмежень, включаючи носіння електронного браслету.

Корупція в оборонці: суд відпустив ексначальника військ зв’язку Рапка під заставу

Вищий антикорупційний суд застосував до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, який є підозрюваним у масштабній корупційній схемі у сфері оборони, через яку держава втратила понад 246 млн грн, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням обов’язків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

Сьогодні слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у  заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України "ДЗВІН". 

  Як стало відомо УНН з власних джерел мова про ексначальника військ зв’язку ЗСУ Володимира Рапка.  

Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов’язків 

- йдеться в повідомленні.

Так, серед обов’язків:

  • ⁠⁠прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;
    • не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
      • повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
        • ⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;
          • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; 
            • носити електронний засіб контролю.

              Доповнення

              Викрито масштабну корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила понад 246 млн грн. Йдеться про розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН".

              Анна Мурашко

              Анна Мурашко

              Кримінал та НП
              Національне антикорупційне бюро України
              Україна
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