79,4% українців назвали корупцію однією з найсерйозніших проблем країни - дослідження

НАЗК презентувало дослідження, в якому 79,4% українців вважають корупцію однією з найсерйозніших проблем країни, поступаючись лише збройній агресії рф, пише УНН.

"Маємо рекордну за останні 4 роки озвучену громадянами цифру проблеми корупції в країні…", - сказав голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик.

За результатами дослідження НАЗК, корупція продовжує залишатися однією з найсерйозніших суспільних проблем в Україні, поступаючись лише збройній агресії рф.

79,4% респондентів назвали її "дуже серйозною проблемою", а ще 15,4% оцінили її як "скоріше серйозну".

Щодо представників бізнесу, то корупцію називають "дуже серйозною проблемою" 76% опитаних.

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Дослідження показало, що як населення, так і бізнес вважають політичну корупцію на найвищому рівні (в Уряді чи Верховній Раді) найбільш серйозною формою корупції.

Серед населення 80,2% респондентів назвали цю проблему "дуже серйозною", а серед бізнесу таких – 76,8%.

Корупція у бізнесі, зокрема у відносинах між підприємцями та чиновниками, теж викликає значне занепокоєння. Для 61,5% населення та 48,9% підприємств ця проблема є дуже серйозною.

З іншого боку, повсякденна побутова корупція (у школах, лікарнях та інших установах) сприймається менш гостро, проте все одно лишається значущою: 47,4% населення та 18,8% бізнесу оцінюють її як "дуже серйозну".

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У межах дослідження також було оцінено рівень сприйняття поширеності корупції в різних сферах. Для населення найбільш корумпованою залишається судова система (4,49 із 5 балів за шкалою сприйняття).

Далі йдуть митниця (4,4) та прикордонний контроль (4,26), що підкреслює складнощі в боротьбі з корупцією у сфері державного контролю.

А от бізнес вважає, що найбільш корумпованою залишається митниця (4,47 бали), потім йде сфера надання дозволів та видобування корисних копалин (4,45) та публічні закупівлі робіт і послуг з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг (4,42).

За останні 12 місяців громадяни України відзначили суттєве зростання рівня корупції. Згідно з опитуванням, 69,1% населення вважають, що корупція "дуже зросла" (+7,9% порівняно з минулим роком), тоді як серед представників бізнесу такої думки дотримуються 57% (+10,7%).

Оцінки населення

• 69,1% – "дуже зросла" корупція.

• Лише 2,5% відчули її зменшення, що на 3,9% менше, ніж торік.

• Переважна більшість респондентів впевнені, що ситуація погіршується.

Оцінки бізнесу

• 57% вважають корупцію значно зрослою, що на 10,7% більше у порівнянні з попереднім роком.

• Водночас 10,4% представників бізнесу зазначили зниження корупції, що свідчить про певний оптимізм у цій групі.

На думку громадян, саме Президент та Офіс Президента мають протидіяти корупції — 56,5%, на другому місці Верховна Рада — 39,6%, а трійку закриває НАБУ 25,8%.

Довідково

Дослідження сприйняття корупції в Україні проводилося у шість етапів, починаючи з 2017 року. Остання хвиля відбулася восени 2024 року. Основна мета полягала в тому, щоб зрозуміти, як населення і бізнес оцінюють рівень корупції та її поширеність.

Як проводили дослідження

Щоб отримати якомога точніші дані, було залучено дві ключові групи: населення та підприємства. Для кожної групи використовували різні формати:

Серед населення проводили особисті інтерв’ю. У 2024 році було опитано 2488 респондентів, що забезпечує максимальну похибку лише ±2%. Подібний масштаб вибірки зберігався й у попередні роки.

Серед бізнесу використовували телефонні інтерв’ю. У 2024 році було опитано 1206 підприємців із максимальною похибкою ±3%. Кількість опитаних бізнесменів дещо змінювалася у попередні роки, але завжди залишалася достатньо репрезентативною.

Коли проводили опитування

Дослідження здійснювалося у декілька хвиль:

• Уперше — у травні-липні 2017 року.

• Друга хвиля відбулася у березні-квітні 2020 року.

• У 2021 році опитування проводили протягом лютого-грудня.

• У грудні 2022 року була наступна хвиля.

• У листопаді-грудні 2023 року дослідження продовжилося.

• Останній етап — вересень-листопад 2024 року.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська антикорупційна система доволі складна, але якщо правоохоронці викривали корупціонерів, то "били по руках".