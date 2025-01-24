79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
Киев • УНН
НАПК представило результаты масштабного исследования по восприятию коррупции в Украине за 2024 год. По данным опроса, 79,4% граждан считают коррупцию очень серьезной проблемой, уступая лишь военной агрессии рф.
НАПК представило исследование, в котором 79,4% украинцев считают коррупцию одной из самых серьезных проблем страны, уступая лишь вооруженной агрессии рф, пишет УНН.
"Имеем рекордную за последние 4 года озвученную гражданами цифру проблемы коррупции в стране...", - сказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик.
По результатам исследования НАПК, коррупция продолжает оставаться одной из самых серьезных общественных проблем в Украине, уступая лишь вооруженной агрессии РФ.
79,4% респондентов назвали ее "очень серьезной проблемой", а еще 15,4% оценили ее как "скорее серьезную".
Относительно представителей бизнеса, то коррупцию называют "очень серьезной проблемой" 76% опрошенных.
Исследование показало, что как население, так и бизнес считают политическую коррупцию на самом высоком уровне (в Правительстве или Верховной Раде) наиболее серьезной формой коррупции.
Нардепа Дубинского внесли в реестр коррупционеров - ГБР14.01.2025, 18:37 • 29087 просмотров
Среди населения 80,2% респондентов назвали эту проблему "очень серьезной", а среди бизнеса таких - 76,8%.
Коррупция в бизнесе, в частности в отношениях между предпринимателями и чиновниками, тоже вызывает значительное беспокойство. Для 61,5% населения и 48,9% предприятий эта проблема является очень серьезной.
С другой стороны, повседневная бытовая коррупция (в школах, больницах и других учреждениях) воспринимается менее остро, но все равно остается значимой: 47,4% населения и 18,8% бизнеса оценивают ее как "очень серьезную".
В рамках исследования также был оценен уровень восприятия распространенности коррупции в различных сферах. Для населения наиболее коррумпированной остается судебная система (4,49 из 5 баллов по шкале восприятия).
Далее следуют таможня (4,4) и пограничный контроль (4,26), что подчеркивает сложности в борьбе с коррупцией в сфере государственного контроля.
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать23.01.2025, 18:01 • 138922 просмотра
А вот бизнес считает, что наиболее коррумпированной остается таможня (4,47 балла), затем идет сфера предоставления разрешений и добычи полезных ископаемых (4,45) и публичные закупки работ и услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог (4,42).
За последние 12 месяцев граждане Украины отметили существенный рост уровня коррупции. Согласно опросу, 69,1% населения считают, что коррупция "очень выросла" (+7,9% по сравнению с прошлым годом), тогда как среди представителей бизнеса такого мнения придерживаются 57% (+10,7%).
Оценки населения
- 69,1% - "очень выросла" коррупция.
- Лишь 2,5% почувствовали ее уменьшение, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году.
- Подавляющее большинство респондентов уверены, что ситуация ухудшается.
Оценки бизнеса
- 57% считают коррупцию значительно возросшей, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущим годом.
- В то же время 10,4% представителей бизнеса отметили снижение коррупции, что свидетельствует об определенном оптимизме в этой группе.
По мнению граждан, именно Президент и Офис Президента должны противодействовать коррупции - 56,5%, на втором месте Верховная Рада - 39,6%, а тройку закрывает НАБУ 25,8%.
Справочно
Исследование восприятия коррупции в Украине проводилось в шесть этапов, начиная с 2017 года. Последняя волна состоялась осенью 2024 года. Основная цель заключалась в том, чтобы понять, как население и бизнес оценивают уровень коррупции и ее распространенность.
Как проводили исследование
Чтобы получить как можно более точные данные, были привлечены две ключевые группы: население и предприятия. Для каждой группы использовали разные форматы:
Среди населения проводили личные интервью. В 2024 году было опрошено 2488 респондентов, что обеспечивает максимальную погрешность всего ±2%. Подобный масштаб выборки сохранялся и в предыдущие годы.
Среди бизнеса использовали телефонные интервью. В 2024 году было опрошено 1206 предпринимателей с максимальной погрешностью ±3%. Количество опрошенных бизнесменов несколько менялось в предыдущие годы, но всегда оставалось достаточно репрезентативным.
Когда проводили опрос
Исследование осуществлялось в несколько волн:
- Впервые - в мае-июле 2017 года.
- Вторая волна состоялась в марте-апреле 2020 года.
- В 2021 году опрос проводили в течение февраля-декабря.
- В декабре 2022 года была следующая волна.
- В ноябре-декабре 2023 года исследование продолжилось.
- Последний этап - сентябрь-ноябрь 2024 года.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская антикоррупционная система довольно сложная, но если правоохранители разоблачали коррупционеров, то "били по рукам".