79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

НАПК представило исследование, в котором 79,4% украинцев считают коррупцию одной из самых серьезных проблем страны, уступая лишь вооруженной агрессии рф, пишет УНН.

"Имеем рекордную за последние 4 года озвученную гражданами цифру проблемы коррупции в стране...", - сказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Павлущик.

По результатам исследования НАПК, коррупция продолжает оставаться одной из самых серьезных общественных проблем в Украине, уступая лишь вооруженной агрессии РФ.

79,4% респондентов назвали ее "очень серьезной проблемой", а еще 15,4% оценили ее как "скорее серьезную".

Относительно представителей бизнеса, то коррупцию называют "очень серьезной проблемой" 76% опрошенных.

Исследование показало, что как население, так и бизнес считают политическую коррупцию на самом высоком уровне (в Правительстве или Верховной Раде) наиболее серьезной формой коррупции.

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Среди населения 80,2% респондентов назвали эту проблему "очень серьезной", а среди бизнеса таких - 76,8%.

Коррупция в бизнесе, в частности в отношениях между предпринимателями и чиновниками, тоже вызывает значительное беспокойство. Для 61,5% населения и 48,9% предприятий эта проблема является очень серьезной.

С другой стороны, повседневная бытовая коррупция (в школах, больницах и других учреждениях) воспринимается менее остро, но все равно остается значимой: 47,4% населения и 18,8% бизнеса оценивают ее как "очень серьезную".

В рамках исследования также был оценен уровень восприятия распространенности коррупции в различных сферах. Для населения наиболее коррумпированной остается судебная система (4,49 из 5 баллов по шкале восприятия).

Далее следуют таможня (4,4) и пограничный контроль (4,26), что подчеркивает сложности в борьбе с коррупцией в сфере государственного контроля.

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А вот бизнес считает, что наиболее коррумпированной остается таможня (4,47 балла), затем идет сфера предоставления разрешений и добычи полезных ископаемых (4,45) и публичные закупки работ и услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог (4,42).

За последние 12 месяцев граждане Украины отметили существенный рост уровня коррупции. Согласно опросу, 69,1% населения считают, что коррупция "очень выросла" (+7,9% по сравнению с прошлым годом), тогда как среди представителей бизнеса такого мнения придерживаются 57% (+10,7%).

Оценки населения

- 69,1% - "очень выросла" коррупция.

- Лишь 2,5% почувствовали ее уменьшение, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году.

- Подавляющее большинство респондентов уверены, что ситуация ухудшается.

Оценки бизнеса

- 57% считают коррупцию значительно возросшей, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

- В то же время 10,4% представителей бизнеса отметили снижение коррупции, что свидетельствует об определенном оптимизме в этой группе.

По мнению граждан, именно Президент и Офис Президента должны противодействовать коррупции - 56,5%, на втором месте Верховная Рада - 39,6%, а тройку закрывает НАБУ 25,8%.

Справочно

Исследование восприятия коррупции в Украине проводилось в шесть этапов, начиная с 2017 года. Последняя волна состоялась осенью 2024 года. Основная цель заключалась в том, чтобы понять, как население и бизнес оценивают уровень коррупции и ее распространенность.

Как проводили исследование

Чтобы получить как можно более точные данные, были привлечены две ключевые группы: население и предприятия. Для каждой группы использовали разные форматы:

Среди населения проводили личные интервью. В 2024 году было опрошено 2488 респондентов, что обеспечивает максимальную погрешность всего ±2%. Подобный масштаб выборки сохранялся и в предыдущие годы.

Среди бизнеса использовали телефонные интервью. В 2024 году было опрошено 1206 предпринимателей с максимальной погрешностью ±3%. Количество опрошенных бизнесменов несколько менялось в предыдущие годы, но всегда оставалось достаточно репрезентативным.

Когда проводили опрос

Исследование осуществлялось в несколько волн:

- Впервые - в мае-июле 2017 года.

- Вторая волна состоялась в марте-апреле 2020 года.

- В 2021 году опрос проводили в течение февраля-декабря.

- В декабре 2022 года была следующая волна.

- В ноябре-декабре 2023 года исследование продолжилось.

- Последний этап - сентябрь-ноябрь 2024 года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская антикоррупционная система довольно сложная, но если правоохранители разоблачали коррупционеров, то "били по рукам".