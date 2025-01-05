Зеленський про корупцію: "в Україні складна антикорупційна система, але якщо ми знаходили когось – били по руках"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська антикорупційна система доволі складна, але якщо правоохоронці викривали корупціонерів, то "били по руках". Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

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В нас дійсно дуже складна антикорупційна система. Складна, не те що її складно зрозуміти, а те, що вона з багатьох елементів. Вона найскладніша в усій Європі. Це ще одна із вимог ЄС, вона була вимога до України, і багато років Україні не довіряли. Я хочу сказати, що при мені ми проголосували всі закони, всі антикорупційні реформи, і всі антикорупційні органи незалежні, вони працюють. Згідно запиту, я вважаю, що вони ще не досконалі, є багато питань, є судова система, але й судову реформу, яку від нас вимагали партнери, США, ЄС - це все винесено, це все винесено в конкретних законах, в конкретних указах, конкретних рішеннях - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що такої антикорупційної системи, як в Україні, немає ніде в Європі.

Сказати, що нас немає корупції? Це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо, ми з цим реально боремося, в нас сидить в тюрмі найвпливовіший до мене олігарх за роки незалежності. Ніхто не міг з ним нічого зробити. Ні США не могли нічого зробити з Коломойським, і що вони тільки не робили. Ні Європа не змогла з ним нічого зробити - додав Президент.

Глава держави зазначив, що корупція в Україні безумовно є, але "інституційно, я впевнений, що Україна все це поборить. Для цього потрібно трішечки часу".

Те, що в нас називають корупцією, а в якійсь державі світу називають лобізмом, але це не значить, що там немає корупції. Візьмемо допомогу в час війни. У нас немає грошей, окрім на війну. Зі США та ЄС ми отримували зброю. Якщо ми беремо, наприклад, гроші США, за весь час війни проголосовано, або прийнято рішення по 177 млрд доларів. Давайте будемо чесними, ми не отримали половини. (...) Там, де ми бачили ризики, били по руках всіх. І йдеться не тільки про Україну. На всьому шляху є ті чи інші люди, чи компанії, які хочуть заробити на війні. Але ми не заробляли, і якщо ми знаходили когось – били по руках, і будемо це робити - додав Зеленський.

Нагадаємо

Києву потрібно, щоб президент Дональд Трамп знав про усе, що відбувається від України, від людей навколо, які справді бояться, що російський диктатор володимир путін не хоче припиняти війну.

Нам важливо, щоб Трамп знав про усе, що відбувається від України - Зеленський