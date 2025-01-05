Зеленський про корупцію: "в Україні складна антикорупційна система, але якщо ми знаходили когось – били по руках"

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 110847 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 110187 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 114440 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133992 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155938 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140480 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 153292 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174798 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221182 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176551 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 131260 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 137384 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 170435 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 153676 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 130689 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 110855 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 106123 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223883 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 221012 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350933 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 26612 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 45153 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 45393 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 83595 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 104127 перегляди
Актуальне
Зеленський про корупцію: "в Україні складна антикорупційна система, але якщо ми знаходили когось – били по руках"

Зеленський про корупцію: "в Україні складна антикорупційна система, але якщо ми знаходили когось – били по руках"

Київ • УНН

 • 106240 перегляди

Президент розповів про найскладнішу в Європі антикорупційну систему України та її результати. Зеленський підкреслив, що корупція в країні є, але всі випадки жорстко караються.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська антикорупційна система доволі складна, але якщо правоохоронці викривали корупціонерів, то "били по руках". Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

Деталі

В нас дійсно дуже складна антикорупційна система. Складна, не те що її складно зрозуміти, а те, що вона з багатьох елементів. Вона найскладніша в усій Європі. Це ще одна із вимог ЄС, вона була вимога до України, і багато років Україні не довіряли. Я хочу сказати, що при мені ми проголосували всі закони, всі антикорупційні реформи, і всі антикорупційні органи незалежні, вони працюють. Згідно запиту, я вважаю, що вони ще не досконалі, є багато питань, є судова система, але й судову реформу, яку від нас вимагали партнери, США, ЄС - це все винесено, це все винесено в конкретних законах, в конкретних указах, конкретних рішеннях

- сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що такої антикорупційної системи, як в Україні, немає ніде в Європі.

Сказати, що нас немає корупції? Це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо, ми з цим реально боремося, в нас сидить в тюрмі найвпливовіший до мене олігарх за роки незалежності. Ніхто не міг з ним нічого зробити. Ні США не могли нічого зробити з Коломойським, і що вони тільки не робили. Ні Європа не змогла з ним нічого зробити

- додав Президент.

Глава держави зазначив, що корупція в Україні безумовно є, але "інституційно, я впевнений, що Україна все це поборить. Для цього потрібно трішечки часу".

Те, що в нас називають корупцією, а в якійсь державі світу називають лобізмом, але це не значить, що там немає корупції. Візьмемо допомогу в час війни. У нас немає грошей, окрім на війну. Зі США та ЄС ми отримували зброю. Якщо ми беремо, наприклад, гроші США, за весь час війни проголосовано, або прийнято рішення по 177 млрд доларів. Давайте будемо чесними, ми не отримали половини. (...) Там, де ми бачили ризики, били по руках всіх. І йдеться не тільки про Україну. На всьому шляху є ті чи інші люди, чи компанії, які хочуть заробити на війні. Але ми не заробляли, і якщо ми знаходили когось – били по руках, і будемо це робити

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Києву потрібно, щоб президент Дональд Трамп знав про усе, що відбувається від України, від людей навколо, які справді бояться, що російський диктатор володимир путін не хоче припиняти війну.

Нам важливо, щоб Трамп знав про усе, що відбувається від України - Зеленський05.01.25, 22:47 • 23615 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами