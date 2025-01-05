Зеленский о коррупции: «в Украине сложная антикоррупционная система, но если мы находили кого-то - били по рукам»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская антикоррупционная система довольно сложная, но если правоохранители разоблачали коррупционеров, то «били по рукам». Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

Детали

У нас действительно очень сложная антикоррупционная система. Сложная, не то что ее сложно понять, а то, что она из многих элементов. Она самая сложная во всей Европе. Это еще одно из требований ЕС, оно было требование к Украине, и много лет Украине не доверяли. Я хочу сказать, что при мне мы проголосовали все законы, все антикоррупционные реформы, и все антикоррупционные органы независимы, они работают. Согласно запросу, я считаю, что они еще не совершенны, есть много вопросов, есть судебная система, но и судебная реформа, которую от нас требовали партнеры, США, ЕС - это все вынесено, это все вынесено в конкретных законах, в конкретных указах, конкретных решениях

Зеленский подчеркнул, что такой антикоррупционной системы, как в Украине, нет нигде в Европе.

Сказать, что у нас нет коррупции? Это врать. Просто мы открыто об этом говорим, мы с этим реально боремся, у нас сидит в тюрьме самый влиятельный до меня олигарх за годы независимости. Никто не мог с ним ничего сделать. Ни США не могли ничего сделать с Коломойским, и что они только не делали. Ни Европа не смогла с ним ничего сделать

Глава государства отметил, что коррупция в Украине безусловно есть, но «институционально, я уверен, что Украина все это поборит. Для этого нужно немного времени».

То, что у нас называют коррупцией, а в каком-то государстве мира называют лоббизмом, но это не значит, что там нет коррупции. Возьмем помощь во время войны. У нас нет денег, кроме как на войну. Из США и ЕС мы получали оружие. Если мы берем, например, деньги США, за все время войны проголосовано, или принято решение по 177 млрд долларов. Давайте будем честными, мы не получили половины (...) Там, где мы видели риски, били по рукам всех. И речь идет не только об Украине. На всем пути есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то - били по рукам, и будем это делать