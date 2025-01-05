Нам важно, чтобы Трамп знал обо всем, что происходит от Украины - Зеленский

Киеву нужно, чтобы президент Дональд Трамп знал обо всем, что происходит от Украины, от людей вокруг, которые действительно боятся, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращать войну. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, передает УНН.

Важно было показать, что если хочешь иметь сильную страну, то надо быть сильным. И он был сильным. И такое количество ралли, как я уже сказал, дело не простое. Он показал, что может. Он сильный ... Он здесь (в сердце - ред.) молодой и его мозг работает - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что он надеется, что Трамп завершит войну.

Для меня это главный вопрос, но он президент США. Для него приоритетом является вопрос США. Я это понимаю и уважаю, но другим вопросом, говоря о мире, было то, что он завершит войну. И я очень надеюсь, потому что я думаю, что наши люди действительно поддерживают его идею. И поэтому, я сказал, что для меня, это очень важно, чтобы было достаточно людей вокруг него, которые бы занимались правильными вещами - отметил Зеленский.

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Зеленский перечислил вопросы с которыми важно ознакомиться Трампу.

Что на самом деле происходит на поле боя? Что на самом деле происходит с путиным и россией? Чего он на самом деле хочет? И это просто для того, чтобы иметь это (представление - ред.) прежде чем принимать какое-либо решение, вы должны иметь одинаковый уровень информации. И нам нужно действительно, чтобы он знал все, что происходит от нас, от вас, от людей в Украине, от людей вокруг, которые действительно боятся, что Путин не хочет прекращать войну, боятся, что он вернется со своей агрессией - сказал Зеленский.

Дополнение

The Hill сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал быстро снизить расходы, закончить войну в Украине еще до вступления в должность и использовать тарифы для укрепления американской экономики и производства. После победы на выборах в ноябре Трамп показал, что выполнение этих обещаний может оказаться не таким простым делом, как анонсировалось.

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