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Нам важливо, щоб Трамп знав про усе, що відбувається від України - Зеленський

Київ • УНН

 • 23615 перегляди

Президент Зеленський в інтерв'ю заявив про важливість інформування Трампа щодо реальної ситуації з війною та намірів путіна. Він висловив надію, що Трамп зможе завершити війну.

Києву потрібно, щоб президент Дональд Трамп знав про усе, що відбувається від України, від людей навколо, які справді бояться, що російський диктатор володимир путін не хоче припиняти війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

Важливо було показати, що якщо хочеш мати сильну країну, то треба бути сильним. І він був сильний. І така кількість ралі, як я вже сказав, справа не проста. Він показав, що може. Він сильний...Він тут ( в серці - ред.) молодий і його мозок працює

- сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що він сподівається, що Трамп завершить війну.

Для мене це головне питання, але він президент США. Для нього пріоритетом є питання США. Я це розумію та поважаю, але іншим питанням, говорячи про світ, було те, що він завершить війну. І я дуже сподіваюсь, тому що я думаю, що наші люди дійсно підтримують його ідею. І тому, я сказав, що для мене, це дуже важливо, щоб було достатньо людей навколо нього, які б займалися правильними речами

- зазначив Зеленський.

Європа та США здатні наблизити завершення війни: Зеленський назвав умову19.12.24, 16:05 • 17672 перегляди

Зеленський перерахував питання з якими важливо ознайомитися Трампу.

Що насправді відбувається на полі бою? Що насправді відбувається з путіним і росією?Чого він насправді хоче? І це просто для того, щоб мати це (уявлення - ред.) перш ніж приймати будь-яке рішення, ви повинні мати однаковий рівень інформації. І нам потрібно дійсно, щоб він знав усе, що відбувається від нас, від вас, від людей в Україні, від людей навколо, які справді бояться, що путін не хоче припиняти війну, бояться, що він повернеться зі своєю агресією

- сказав Зеленський.

Доповнення

The Hill повідомляло, що обраний президент США Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв швидко знизити видатки, закінчити війну в Україні ще до вступу на посаду і використати тарифи для зміцнення американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп показав, що виконання цих обіцянок може виявитися не такою простою справою, як анонсувалось.

Трамп послабив свою риторику щодо передвиборчих обіцянок – The Hill30.12.24, 09:08 • 20992 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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