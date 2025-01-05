Нам важливо, щоб Трамп знав про усе, що відбувається від України - Зеленський

Києву потрібно, щоб президент Дональд Трамп знав про усе, що відбувається від України, від людей навколо, які справді бояться, що російський диктатор володимир путін не хоче припиняти війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає УНН.

Важливо було показати, що якщо хочеш мати сильну країну, то треба бути сильним. І він був сильний. І така кількість ралі, як я вже сказав, справа не проста. Він показав, що може. Він сильний...Він тут ( в серці - ред.) молодий і його мозок працює

Зеленський зазначив, що він сподівається, що Трамп завершить війну.

Для мене це головне питання, але він президент США. Для нього пріоритетом є питання США. Я це розумію та поважаю, але іншим питанням, говорячи про світ, було те, що він завершить війну. І я дуже сподіваюсь, тому що я думаю, що наші люди дійсно підтримують його ідею. І тому, я сказав, що для мене, це дуже важливо, щоб було достатньо людей навколо нього, які б займалися правильними речами