Оголошено новий склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони: хто увійшов
Київ • УНН
15 представників громадських організацій обрано до складу Громадської антикорупційної ради при Міноборони України.
13 січня 2025 року завершився процес обрання нового складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Підсумки онлайн-голосування, організованого спеціальною конкурсною комісією, визначили 15 представників громадських організацій, які увійшли до складу цього консультативного органу.
Новопризначені учасники представляють різні організації, що займаються питаннями антикорупції, правового нагляду та громадського контролю. Їх головною метою стане продовження роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та відповідальності у секторі оборони.
Відтак до складу увійшли Юрій Гудименко, Тетяна Ніколаєнко, Анастасія Шуба, Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Бріт, Олена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецький, Віктор Біщук, Олена Трегуб, Катерина Даценко, Антон Микитюк, Віталій Масюк і Віктор Прудковських.
Нагадаємо
7 січня відбулось онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони, попри DDoS-атаки. Найбільше голосів (понад 65 тис.) отримав ветеран Юрій Гудименко.
Вибори до антикорупційної ради при Міноборони відбулися08.01.25, 00:07 • 20472 перегляди