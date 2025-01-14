Объявлен новый состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны: кто вошел
Киев • УНН
15 представителей общественных организаций избраны в состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины.
13 января 2025 года завершился процесс избрания нового состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Итоги онлайн-голосования, организованного специальной конкурсной комиссией, определили 15 представителей общественных организаций, которые вошли в состав этого консультативного органа.
Новоназначенные участники представляют различные организации, занимающиеся вопросами антикоррупции, правового надзора и общественного контроля. Их главной целью станет продолжение работы, направленной на обеспечение прозрачности и ответственности в секторе обороны.
Поэтому в состав вошли Юрий Гудименко, Татьяна Николаенко, Анастасия Шуба, Никита Соловьев, Никита Штанков, Ореста Брит, Елена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецкий, Виктор Бищук, Елена Трегуб, Екатерина Даценко, Антон Микитюк, Виталий Масюк и Виктор Прудковских.
Напомним,
7 января состоялось онлайн-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, несмотря на DDoS-атаки. Больше всего голосов (более 65 тыс.) получил ветеран Юрий Гудименко.
Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны состоялись08.01.25, 00:07 • 20224 просмотра