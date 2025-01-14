Объявлен новый состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны: кто вошел

13 января 2025 года завершился процесс избрания нового состава Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Итоги онлайн-голосования, организованного специальной конкурсной комиссией, определили 15 представителей общественных организаций, которые вошли в состав этого консультативного органа.

Новоназначенные участники представляют различные организации, занимающиеся вопросами антикоррупции, правового надзора и общественного контроля. Их главной целью станет продолжение работы, направленной на обеспечение прозрачности и ответственности в секторе обороны.

Поэтому в состав вошли Юрий Гудименко, Татьяна Николаенко, Анастасия Шуба, Никита Соловьев, Никита Штанков, Ореста Брит, Елена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецкий, Виктор Бищук, Елена Трегуб, Екатерина Даценко, Антон Микитюк, Виталий Масюк и Виктор Прудковских.

Напомним,

7 января состоялось онлайн-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, несмотря на DDoS-атаки. Больше всего голосов (более 65 тыс.) получил ветеран Юрий Гудименко.

Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны состоялись