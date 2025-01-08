Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны состоялись

Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины состоялось. Об этом написала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook, передает УНН.

Детали

7 января состоялось онлайн-голосование за избрание членов в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины, которое из-за технического сбоя было перенесено с 26 декабря на 7 января.

Чиновница напомнила, что первое голосование пришлось перенести из-за сбоя системы.

DDoS-атака, в том числе со стороны врага, который у себя честные выборы провести не может, нас не остановила. Во время голосования мы заблокировали более 1,1 млн запросов на сервер, представлявших потенциальную DDoS-атаку (из них более 300 тыс. с белорусских IP-адресов). Благодаря работе нашего Центра реагирования на киберинциденты злоумышленникам не удалось скомпрометировать результаты голосования