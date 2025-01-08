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Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны состоялись

Выборы в антикоррупционный совет при Минобороны состоялись

Киев  •  УНН

 • 1236 просмотра

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7 января состоялось онлайн-голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, несмотря на DDoS-атаки. Больше всего голосов (более 65 тыс.) получил ветеран Юрий Гудименко.

Голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины состоялось. Об этом написала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook, передает УНН.

Детали

7 января состоялось онлайн-голосование за избрание членов в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины, которое из-за технического сбоя было перенесено с 26 декабря на 7 января.

Успешно провели онлайн-выборы в Общественный антикоррупционный совет Министерства обороны Украины

- написала Екатерина Черногоренко. 

Чиновница напомнила, что первое голосование пришлось перенести из-за сбоя системы.

DDoS-атака, в том числе со стороны врага, который у себя честные выборы провести не может, нас не остановила. Во время голосования мы заблокировали более 1,1 млн запросов на сервер, представлявших потенциальную DDoS-атаку (из них более 300 тыс. с белорусских IP-адресов). Благодаря работе нашего Центра реагирования на киберинциденты злоумышленникам не удалось скомпрометировать результаты голосования

- напомнила Екатерина Черногоренко. 

Ветеран Юрий Гудименко обнародовал неофициальные результаты голосования Наибольшее количество голосов, более 65 тыс.   

Также предварительно в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны попадают Татьяна Николаенко, Анастасия Шуба, Никита Соловьев, Никита Штанков, Ореста Брит, Елена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецкий, Виктор Бищук, Елена Трегуб, Екатерина Даценко, Антон Микитюк, Виталий Масюк, Виктор Прудковских.

Объявление о результатах проведения конкурса и состав Антикоррупционного совета должно быть размещено на сайте Минобороны в течение пяти рабочих дней после завершения голосования.

Напомним 

Юрий Игнат стал начальником управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ с 1 января 2025 года.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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