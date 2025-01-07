Юрій Ігнат повернувся до Повітряних Сил: з 1 січня він очолює управління комунікацій Командування ЗСУ
Київ • УНН
Юрій Ігнат став начальником управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ з 1 січня 2025 року.
Юрій Ігнат очолив управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ. Про своє призначення він повідомив у Фейсбук, передає УНН.
Деталі
З 1 січня 2025 року Юрій Ігнат офіційно затверджений на посаді начальника управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. Раніше, починаючи з осені 2024 року, він тимчасово виконував обов’язки керівника цього управління.
Нагадаємо
16 березня було поінформовано, що Юрій Ігнат йде з посади речника Повітряних Сил Збройних Сил України і працюватиме на іншому напрямку.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат залишає посаду - Олещук16.03.24, 20:09 • 32364 перегляди