Юрий Игнат вернулся в Воздушные Силы: с 1 января он возглавляет управление коммуникаций Командования ВСУ
Киев • УНН
Юрий Игнат стал начальником управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ с 1 января 2025 года.
Юрий Игнат возглавил управление коммуникаций Воздушных Сил ВСУ. О своем назначении он сообщил в Фейсбук, передает УНН.
Детали
С 1 января 2025 года Юрий Игнат официально утвержден в должности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Ранее, начиная с осени 2024 года, он временно исполнял обязанности руководителя этого управления.
Напомним
16 марта было проинформировано, что Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук16 мар. 2024, 18:09 • 32184 просмотра