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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
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Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

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В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
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Юрий Игнат вернулся в Воздушные Силы: с 1 января он возглавляет управление коммуникаций Командования ВСУ

Юрий Игнат вернулся в Воздушные Силы: с 1 января он возглавляет управление коммуникаций Командования ВСУ

Киев  •  УНН

 • 7422 просмотра

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Юрий Игнат стал начальником управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ с 1 января 2025 года.

Юрий Игнат возглавил управление коммуникаций Воздушных Сил ВСУ. О своем назначении он сообщил в Фейсбук, передает УНН.

Детали

С 1 января 2025 года Юрий Игнат официально утвержден в должности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Ранее, начиная с осени 2024 года, он временно исполнял обязанности руководителя этого управления. 

Напомним

16 марта было проинформировано, что Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук16 мар. 2024, 18:09 • 32184 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика