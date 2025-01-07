Юрий Игнат вернулся в Воздушные Силы: с 1 января он возглавляет управление коммуникаций Командования ВСУ

Юрий Игнат возглавил управление коммуникаций Воздушных Сил ВСУ. О своем назначении он сообщил в Фейсбук, передает УНН.

Детали

С 1 января 2025 года Юрий Игнат официально утвержден в должности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Ранее, начиная с осени 2024 года, он временно исполнял обязанности руководителя этого управления.

Напомним

16 марта было проинформировано, что Юрий Игнат уходит с должности спикера Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и будет работать на другом направлении.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук