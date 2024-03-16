Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уходит с должности - Олещук

Начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил Юрий Игнат уходит с должности. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

"Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната... за продуктивную работу в должности начальника службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил. Он будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет работать на другом направлении не менее успешно. Не сомневаюсь!" - сообщил Олещук в своем Telegram-канале.

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