Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что уходит со своей должности. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Николенко на Facebook.

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Это была моя последняя неделя на должности спикера министерства иностранных дел Украины. 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны - говорится в заметке.

Николенко поблагодарил главу МИД Дмитрия Кулебу, свою команду в пресс-службе, и коллег в департаменте. По его словам, вместе им удалось вывести коммуникации украинской дипломатии на глобальный уровень.

Спикер не сказал, куда он уходит со своей должности, однако намекнул, что продолжит работать в дипломатическом корпусе.

Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства - заявил Николенко.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.