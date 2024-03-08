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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа

Олег Николенко уходит с должности спикера МИДа

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 14:40  •  4898 просмотра

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Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, объявил о своей отставке с должности, проработав на ней 3,5 года, большинство из которых пришлись на сложный период российского вторжения в Украину.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что уходит со своей должности. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Николенко на Facebook.

Детали 

Это была моя последняя неделя на должности спикера министерства иностранных дел Украины. 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны

- говорится в заметке. 

Николенко поблагодарил главу МИД Дмитрия Кулебу, свою команду в пресс-службе, и коллег в департаменте. По его словам, вместе им удалось вывести коммуникации украинской дипломатии на глобальный уровень.

Спикер не сказал, куда он уходит со своей должности, однако намекнул, что продолжит работать в дипломатическом корпусе.  

Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства

- заявил Николенко. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главнокомандующего  ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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