Олег Ніколенко йде з посади речника МЗС
Київ • УНН
Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України, оголосив про свою відставку з посади, пропрацювавши на ній 3,5 роки, більшість з яких припали на складний період російського вторгнення в Україну.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що йде зі своєї посади. Про це пише УНН з посиланням на заяву Ніколенка на Facebook.
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Це був мій останній тиждень на посаді речника міністерства закордонних справ України. 3,5 роки, більша частина з яких припала на найважчу сторінку в історії нашої країни
Ніколенко подякував очільнику МЗС Дмитру Кулебі, своїй команді в пресслужбі, та колегам в департаменті. За його словами, разом їм вдалось вивести комунікації української дипломатії на глобальний рівень.
Речник не сказав, куди він йде зі своєї посади, проте натякнув, що продовжить працювати в дипломатичному корпусі.
Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави
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