Вибори до антикорупційної ради при Міноборони відбулися
Київ • УНН
7 січня відбулось онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони, попри DDoS-атаки. Найбільше голосів (понад 65 тис.) отримав ветеран Юрій Гудименко.
Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України відбулося. Про це написала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у Facebook, передає УНН.
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7 січня Відбулось онлайн-голосування за обрання членів до Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, яке через технічний збій було перенесене з 26 грудня на 7 січня.
Успішно провели онлайн-вибори до Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України
Чиновниця нагадала, що перше голосування довелось перенести через збій системи.
DDoS-атака, у тому числі з боку ворога, який у себе чесні вибори провести не може, нас не зупинила. Під час голосування ми заблокували понад 1,1 млн запитів на сервер, що становили потенційну DDoS-атаку (з них понад 300 тис. з білоруських IP-адрес). Завдяки роботі нашого Центру реагування на кіберінциденти зловмисникам не вдалось скомпрометувати результати голосування
Ветеран Юрій Гудименко оприлюднив неофіційні результати голосування Найбільшу кількість голосів, понад 65 тис., набрав саме він.
Також попередньо до Громадської антикорупційної ради при Міністерства оборони потрапляють Тетяна Ніколаєнко, Анастасія Шуба, Микита Соловйов, Микита Штанков, Ореста Бріт, Олена Нишпорка, Олег Чернов, Максим Костецький, Віктор Біщук, Олена Трегуб, Катерина Даценко, Антон Микитюк, Віталій Масюк, Віктор Прудковських.
Оголошення про результати проведення конкурсу та склад Антикорупційної ради має бути розміщено на сайті Міноборони впродовж п’яти робочих днів після завершення голосування.
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