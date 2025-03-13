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Хабарницький скандал у Європарламенті: обшуки у Huawei та підозра євродепутатам

Київ • УНН

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Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у Брюсселі через підозру в корупції євродепутатів. Лобісти могли платити хабарі за вплив на рішення ЄС.

Хабарницький скандал у Європарламенті: обшуки у Huawei та підозра євродепутатам

Бельгійська поліція провела обшуки в брюссельській штаб-квартирі китайської технологічної компанії Huawei, а також у кількох будинках по всій країні в рамках нового розслідування корупції.

Передає УНН із посиланням на Еuronews та FTM.

У четвер, 13 березня, бельгійська поліція провела близько двадцяти обшуків у Бельгії в рамках розслідування корупції в європейському парламенті. 

Федеральна прокуратура повідомила, що кілька людей були заарештовані для допиту щодо їх "передбачуваної участі в активній корупції в Європейському парламенті, а також за підробку та використання підробок".

Сайт розслідувань Follow the Money (FTM) повідомляв, що розслідування було пов’язане з китайським технологічним гігантом Huawei та його діяльністю в Брюсселі з 2021 року.

За даними ЗМІ, лобісти китайського технологічного гіганта платили хабарі євродепутатам, щоб впливати на прийняття рішень в ЄС. Джерела повідомили газетам, що близько п'ятнадцяти нинішніх і колишніх євродепутатів можуть бути причетні до справи.

Вважається, що корупція практикувалася регулярно і дуже непомітно з 2021 року до сьогодні під виглядом комерційного лобіювання та приймала різні форми, такі як винагорода за політичні посади або навіть надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на проїзд, або навіть регулярні запрошення на футбольні матчі

пояснює федеральна прокуратура.

ЗМІ додали, що, як повідомляється, один або кілька депутатів Європарламенту отримали депозити через компанію в Португалії, тому в четвер там також відбулися обшуки. 

Нагадаємо

НАЗК представило результати масштабного дослідження щодо сприйняття корупції в Україні за 2024 рік. За даними опитування, 79,4% громадян вважають корупцію дуже серйозною проблемою, поступаючись лише військовій агресії рф.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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