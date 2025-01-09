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Хаб для женщин-предпринимательниц в Броварах продолжает работу: слухи о закрытии - неправда

Хаб для женщин-предпринимательниц в Броварах продолжает работу: слухи о закрытии - неправда

Киев  •  УНН

 • 6338 просмотра

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Хаб для женщин-предпринимательниц в Броварах продолжает работу, опровергая слухи о переезде в Киев. Все инициативы и интенсивы для поддержки женского бизнеса в громаде будут продолжаться в обычном режиме.

В сети распространились слухи о закрытии UWE Hub для женщин-предпринимательниц в Броварах, в связи с переездом в Киев. Хаб продолжает свою работу и остается важной площадкой для поддержки женского предпринимательства, пишет УНН.

Поддержка предпринимательства продолжается

"Хаб не переехал. Все интенсивы, инициативы будут продолжаться в нашей общине для женщин-предпринимательниц, которые уже начали собственное дело, планируют его открыть или масштабировать. Мероприятия будут проводиться обязательно", - рассказали УНН в хабе.

Хотя Киев может стать основным центром координации проекта, инициативы в Броварах продолжат действовать, усиливая поддержку бизнеса в громаде.

В хабе добавили, что женщины, которые принимали участие в проекте, продемонстрировали инициативность, креативность и готовность к сотрудничеству. "Эти женщины усилили именно бизнес в нашей общине. Они не только работают, но и стремятся помогать другим, привлекать новые идеи, решать общие проблемы", - рассказали в UWE Hub.

Участницы проектов часто сотрудничают с местными властями и организовывают неформальные встречи для обсуждения актуальных вопросов. Их идеи становятся основой для новых инициатив, направленных на развитие бизнеса в Броварах.

Несмотря на изменение формата координации особый акцент в работе UWE Hub будет сделан на усилении женского бизнеса через обмен опытом, консультации и практическую помощь. "У нас есть группа таких девушек, которые инициативные, креативные, молодцы. Я думаю, что все у нас еще будет", - рассказали в хабе.

Напомним

В Броварах уже больше года работает UWE Hub, который помогает многим женщинам воплотить их давнюю мечту - открыть собственный бизнес. Чему здесь учат, можно ли получить финансовую поддержку, как происходит обмен опытом и чем помогает власть города - основательница хаба Марина Сапрыкина и женщины-предпринимательницы рассказали журналистам УНН.

Кроме того, в Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свое дело, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в Центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро- и малого бизнеса.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской громаде увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей - в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч. 

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь  от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местной общине генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для  того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима Йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений громады и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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